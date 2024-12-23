Боец ВС РФ: украинская техника не справляется с погодными условиями

Вооруженные силы Украины пригнали для боев за Часов Яр (ДНР) иностранную технику. Подробности озвучил в беседе с РИА Новости замкомандира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда «Оскол» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», с позывным Ара.