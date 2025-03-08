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Хинштейн: еще три населенных пункта Курской области освобождены от ВСУ

Хинштейн: еще три населенных пункта Курской области освобождены от ВСУ

Еще три населенных пункта Курской области освобождены от Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на данные министерства обороны РФ написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности руководителя региона Александр Хинштейн.

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