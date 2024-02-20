Кузбасс и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось подписание соглашения между Кузбассом и Донецкой Народной Республикой о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.
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