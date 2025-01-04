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В ООН задан «еврейский вопрос»

В ООН задан «еврейский вопрос»

Почему представитель Палестины заплакал во время заседания Совбеза ООН Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур со слезами на глазах зачитал послание врача из Сектора Газа, убитого в результате израильского авиаудара.

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