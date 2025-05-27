40 нарушений правил судоходства выявили в Иркутской области за неделю

За прошедшую неделю в Иркутской области сотрудники МЧС выявили 40 нарушений правил судоходства. Наиболее распространенным нарушением стало отсутствие спасательных жилетов у пассажиров – 23 случая, сообщили в ведомстве.
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