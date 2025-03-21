Путин направил поздравления руководству Ирана по случаю Навруза

Российский глава Владимир Путин направил поздравления по случаю праздника Навруз руководству Ирана. «Сердечные поздравления по случаю Навруза были также направлены верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану», — сообщили в Кремле.
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