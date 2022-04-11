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Финнов оставили без бани

Финнов оставили без бани

Антироссийские санкции самым губительным образом сказались на традиционном способе помывки горячих финских парней Настоящий финский мужик мечтает не только вырастить живот и посадить печень, но и построить собственную сауну.

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