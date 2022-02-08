Джордж Камбосос: «Лучшие претенденты имеют большие яйца, а не большое эго»

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос прокомментировал информацию инсайдера Дэна Рафаэла, заявившего, что следующим претендентом на титулы могут стать Василий Ломаченко или Райан Гарсия, но австралиец готов биться с любым.