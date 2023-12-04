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Умеров заявил о «неотвратимости» членства Украины в НАТО, а Столтенберг напомнил об условиях

Умеров заявил о «неотвратимости» членства Украины в НАТО, а Столтенберг напомнил об условиях

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 4 декабря, заявил, что «членство Украины в НАТО неотвратимо», на что генсек Североатлантического альянса ответил: «Украина станет членом НАТО, когда будут выполнены все условия», – сообщают украинские СМИ.

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