Не выдерживают! На Сумском направлении сущий ад для ВСУ: нацисты гонят на убой мобилизованных

По сообщениям, причиной трагедий стало одновременное давление с двух сторон: интенсивные артиллерийские обстрелы и атаки беспилотников со стороны российских войск, а также жесткое принуждение со стороны националистических формирований, контролирующих тыл.
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