ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

477 подписчиков

Не выдерживают! На Сумском направлении сущий ад для ВСУ: нацисты гонят на убой мобилизованных

Не выдерживают! На Сумском направлении сущий ад для ВСУ: нацисты гонят на убой мобилизованных

По сообщениям, причиной трагедий стало одновременное давление с двух сторон: интенсивные артиллерийские обстрелы и атаки беспилотников со стороны российских войск, а также жесткое принуждение со стороны националистических формирований, контролирующих тыл.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх