Туристический центр Ай-Петри предупредил купивших билет на концерт на горе 14 июня, что им, возможно, придется спускаться пешком.
День России
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Туристический центр Ай-Петри предупредил купивших билет на концерт на горе 14 июня, что им, возможно, придется спускаться пешком.
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