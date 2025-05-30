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День России

День России

Туристический центр Ай-Петри предупредил купивших билет на концерт на горе 14 июня, что им, возможно, придется спускаться пешком.

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