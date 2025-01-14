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Царьград

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КНДР запускает снаряд в Японское море: реакция Южной Кореи

КНДР запускает снаряд в Японское море: реакция Южной Кореи

Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, что вызвало обеспокоенность у военных Южной Кореи.

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Комментарии
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АндрейБорков
Зассали южные чемчегрызы! Неопознанная ракета, это просто замечательно. Молодец товарищ Ким, морщи и дальше этих ублюдков.
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18 час.

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