Приключения с электроникой: серийные лунные миссии и древесный биополимер

В России получили вещества из соевых бобов, которые помогут очистить акватории от нефтепродуктов. Также отечественные ученые обнаружили, что из лигнина — древесного биополимера — можно делать биоэлектронику, а инженеры создали смеситель для получения суспензий и эмульсий высокой однородности.
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