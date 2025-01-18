Приключения с электроникой: серийные лунные миссии и древесный биополимер

В России получили вещества из соевых бобов, которые помогут очистить акватории от нефтепродуктов. Также отечественные ученые обнаружили, что из лигнина — древесного биополимера — можно делать биоэлектронику, а инженеры создали смеситель для получения суспензий и эмульсий высокой однородности.