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ИА Регнум

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Посол России предостерег Европу от переписывания истории Второй мировой войны

Посол России предостерег Европу от переписывания истории Второй мировой войны

Попытки стран Европы переписать историю Второй мировой войны недопустимы. Об этом 6 октября заявил посол России в Австрии Андрей Грозов, призвав европейцев к сохранению исторической правды.

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