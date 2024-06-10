Адыгея и «Почта России» объединили усилия для улучшения почтовой связи в регионе

Это сотрудничество направлено на объединение усилий для удовлетворения потребностей пользователей почтовых услуг на территории республики, а также на повышение доступности почтовых услуг, особенно в отдалённых населённых пунктах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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