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Львов впервые узнал, что испытывает Донбасс

Львов впервые узнал, что испытывает Донбасс

Украинские СМИ объявили «самой страшной» с начала СВО ночную атаку «Калибров» на Львов. Официально сбиты 7 из 10 ракет.

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Комментарии
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М
ММ
Брать пример с америкосов и ровнять Львов с землей! Ковровыми бомбардировками бомбами крупного калибра. А чтоб оставаться русскими, объявить вслух, что Львов будет уничтожен. Кто сбежит, того счастье.
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11 час.
Игорь Кузнецов
Нужно понимать что удар &quot;Калибрами&quot; был по Академии Сухопутных войск Украины. И то - в ночное время чтобы минимизировать число жертв. Выбиты стёкла у жилых домов - конечно, это ударная волна. Но по рынкам и местам скопления граждан ВС РФ никогда не стреляли, в отличии от ВСУ.
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10 час.
Игорь Кузнецов
Я бы не сказал что у него маразм, просто он выступает против Путина и его &quot;команды&quot;. А вот кто он по убеждениям - либероид или ретроград из КПСС, не известно. Скорее - второе.
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10 час.

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