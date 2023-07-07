Львов впервые узнал, что испытывает Донбасс

М ММ Брать пример с америкосов и ровнять Львов с землей! Ковровыми бомбардировками бомбами крупного калибра. А чтоб оставаться русскими, объявить вслух, что Львов будет уничтожен. Кто сбежит, того счастье.

Игорь Кузнецов Нужно понимать что удар "Калибрами" был по Академии Сухопутных войск Украины. И то - в ночное время чтобы минимизировать число жертв. Выбиты стёкла у жилых домов - конечно, это ударная волна. Но по рынкам и местам скопления граждан ВС РФ никогда не стреляли, в отличии от ВСУ.