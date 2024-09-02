Bloomberg: Израиль просит Россию помочь в освобождении заложников из Газы

По данным агентства, в Москве был сам премьер страны Беньямин Нетаньяху. Среди шести погибших ранее заложников оказался россиянин Александр ЛобановИзраиль обратился к России за помощью в освобождении заложников из Газы, сообщило агентство Bloomberg.
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