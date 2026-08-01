Twin Car Bombs Rock Colombian City Days Before Trump-Backed "El Tigre" Takes Power Details remain limited, but initial reports and footage on X suggest that one or more vehicle-borne improvised explosive devices (VBIEDs), commonly known as car or truck bombs, detonated near a police station in Cúcuta, Colombia, close to the Venezuelan border.
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