В России предложили создать электросамокатную полицию

Обращение направлено главе МВД, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости». Автор инициативы предлагает оценить целесообразность создания специализированного подразделения по контролю за соблюдением ПДД водителями электросамокатов.
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