Байден и Си Цзиньпин намерены сохранить контроль человека над ядерным оружием

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились, что на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ) человеческий контроль над решением по применению ядерного арсенала будет сохранен.
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