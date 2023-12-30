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The Conversation: главная черта диеты долгожителей - обилие растительной пищи

The Conversation: главная черта диеты долгожителей - обилие растительной пищи

Пять полезных привычек могут продлить жизнь и улучшить здоровье. Их перечислил The Conversation. Продолжительность жизни примерно на 25% определяется генами, остальное зависит от условий жизни и привычек.

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