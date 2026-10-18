Украинцы оставляют негативные отзывы о парижской пельменной из-за того, что в ней — наравне с другими популярными в России блюдами — подают борщ, рассказал владелец заведения Оливье Барду.
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