Подмосковные врачи назвали принципы выбора правильного школьного портфеля

Заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева рассказала о том, как правильно подобрать качественный рюкзак для школьника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии