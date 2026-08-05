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Всё о женщинах

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Подмосковные врачи назвали принципы выбора правильного школьного портфеля

Подмосковные врачи назвали принципы выбора правильного школьного портфеля

Заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева рассказала о том, как правильно подобрать качественный рюкзак для школьника.

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