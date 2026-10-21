Девятнадцатого октября в Днепре (бывший Днепропетровск) закрыли для проезда Южный мост. Он был выведен из строя минимум на месяц после удара корректируемой авиационной бомбой, разрушившей проезжую часть.
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