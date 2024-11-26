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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции Хабаровского края возбудили уголовное дело о незаконном хранении самодельного пистолета, боеприпасов и наркотических средств

Сотрудники полиции Хабаровского края возбудили уголовное дело о незаконном хранении самодельного пистолета, боеприпасов и наркотических средств

Оперативным сотрудникам ОМВД России по Амурскому району поступила оперативная информация о том, что 29-летний местный житель незаконно хранит дома огнестрельное оружие и наркотики.

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