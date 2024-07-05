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Царьград

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За один день полиция убрала с улиц Петербурга две тысячи электросамокатов

За один день полиция убрала с улиц Петербурга две тысячи электросамокатов

В Петербурге и Всеволожском районе прошли рейды по выявлению нарушений в сфере кикшеринга.С самого открытия сехона электросамокатов ГАИ усилила контроль за соблюдением ПДД.

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