Министр обороны РФ Андрей Белоусов заставляет США играть по правилам, которые устанавливает Россия. После трагедии в Севастополе глава ведомства отдал приказ нейтрализовать американский дрон-разведчик над Черным морем, пишет «Царьград».
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