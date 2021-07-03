«Лицо поехало», – Ангелина Вовк сделала неудачную пластику. Поклонники обескуражены результатом Оксана БуянкинаАнгелина Вовк не скрывает, что периодически преображается и посещает косметологические клиники.
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