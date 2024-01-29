Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав навестил блокадницу Гертруду Егиазарян

Когда началась блокада Ленинграда, Гертруде Егиазарян было восемь лет. О том, как ее семья пережила Великую Отечественную войну, женщина рассказала главе городского округа Лосино-Петровский Сергею Джеглаву.
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