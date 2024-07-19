JP Morgan: цены на нефть могут вырасти до 100 долларов У производителей сырой нефти ослабевают стимулы наращивать добычу.
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JP Morgan: цены на нефть могут вырасти до 100 долларов У производителей сырой нефти ослабевают стимулы наращивать добычу.
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