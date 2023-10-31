В Кремле ответили на задержание российского миллиардера Кузьмичева во Франции. Кто он и как заработал свое состояние?

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев, о взятии под стражу которого во Франции стало известно накануне, 30 октября, при наличии его желания и после ознакомления с деталями дела, получит необходимую помощь как российский гражданин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.