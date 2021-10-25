За прошедшие сутки зарегистрировано 1573 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: в городе Нур-Султан – 157, город Алматы – 231, город Шымкент – 21, Акмолинская область – 134, Актюбинская область – 25, Алматинская область – 137, Атырауская область – 24, Восточно-Казахстанская область – 102, Жамбылская область – 25, Западно-Казахстанская область –35, Карагандинская область – 142, Костанайская область – 112, Кызылординская область – 26, Мангистауская область – 17, Павлодарская область – 230, Северо-Казахстанская область – 140, Туркестанская область – 15.