США не продают союзникам боеприпасы для увеличения собственных запасов – Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты временно перестали осуществлять поставки боеприпасов своим союзникам для того, чтобы увеличить собственные запасы.
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