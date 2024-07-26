Профессор Ольга Шархун развеяла главный миф о заражении гепатитом

По ее словам, заболеть при половом контакте можно лишь в 15 процентах случаев Сущестует миф, что основной путь заражения вирусным гепатитом В и С – половой, но он имеет место лишь в 15% случаев, рассказала РИАМО врач Ольга Шархун.
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