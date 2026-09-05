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В ЛНР при детонации боеприпасов погиб 14-летний подросток, еще один ранен

При детонации взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб 14-летний подросток, еще один 13-летний школьник получил ранения.

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