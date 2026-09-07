33 альпиниста под лавиной в Безенгийском ущелье: число жертв выросло до 11, судьба 6 человек остается неизвестной

Число альпинистов, погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии, увеличилось до 11. Еще шесть человек пострадали и были доставлены в медицинские учреждения, судьба шестерых остается неизвестной.
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