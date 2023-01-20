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Белый дом обнародовал «доказательства» поставок КНДР оружия для России

Белый дом обнародовал «доказательства» поставок КНДР оружия для России

Ранее США ложно заявляли, что якобы КНДР поставляет оружие России. Теперь же Белый дом на специальном брифинге обнародовал якобы доказательства таких поставок, которые не выдерживают никакой критики — это пара с трудом различимых спутниковых фотографий 00:42, Вашингтон, Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби опубликовал на брифинге снимки, на которых невозможно ничего понять и различить, […] The post Белый дом обнародовал «доказательства» поставок КНДР оружия для России first appeared on Tochka Zрения.

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