Военное обозрение

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Арестович: Украина за сутки-двое может уничтожить все российские цели от Харькова до Херсона

Арестович: Украина за сутки-двое может уничтожить все российские цели от Харькова до Херсона

Глава киевского режима Зеленский и один из советников его офиса – Арестович – высказались по поводу поставляемых Соединёнными Штатами Америки вооружений.

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