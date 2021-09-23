В Евросоюзе предложили установить лимит для расчетов наличными

Еврокомиссию просят запретить наличные платежи свыше пяти тысяч евро и изъять из оборота банкноты в 500 евро Ряд государств Евросоюза обратились к Еврокомиссии с просьбой запретить в пределах союза наличные платежи на сумму свыше пяти тысяч евро.