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В Евросоюзе предложили установить лимит для расчетов наличными

В Евросоюзе предложили установить лимит для расчетов наличными

Еврокомиссию просят запретить наличные платежи свыше пяти тысяч евро и изъять из оборота банкноты в 500 евро Ряд государств Евросоюза обратились к Еврокомиссии с просьбой запретить в пределах союза наличные платежи на сумму свыше пяти тысяч евро.

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