В МФТИ создали гель, по свечению которого можно судить о заживлении ран

Ученые МФТИ и НИЦ "Курчатовский институт" создали пористый покровный материал для заживления ран на основе природного полимера хитозана и повышающего способность к свечению вещества С-фикоцианина - белка, добытого из водоросли спирулины.
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