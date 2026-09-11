НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанның медицина учреждениеләренә гриппка каршы 340 мең доза вакцина кайткан

Татарстанның медицина учреждениеләренә гриппка каршы 340 мең доза вакцина кайткан

Бүгенге көнгә Татарстанның медицина учреждениеләренә гриппка каршы 340 мең доза вакцина китерелгән. ТР сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев «Сайлау ноктасы» мәгълүмати үзәгендә узган брифингта шул хакта хәбәр итте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым