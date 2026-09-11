Татарстанның медицина учреждениеләренә гриппка каршы 340 мең доза вакцина кайткан

Бүгенге көнгә Татарстанның медицина учреждениеләренә гриппка каршы 340 мең доза вакцина китерелгән. ТР сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев «Сайлау ноктасы» мәгълүмати үзәгендә узган брифингта шул хакта хәбәр итте.
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