Итальянка Карини снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши Хелиф

Итальянская боксерша Анджела Карини отказалась продолжать поединок 1/8 финала Олимпийских игр в Париже против алжирской спортсменки Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила тест на гендерное соответствие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии