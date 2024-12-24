Незаконную приватизацию госсобственности на Валааме предотвратила Прокуратура Карелии

Ведомство провело проверку и выяснило, что Сортавальский городской суд ранее заявление гражданина о признании прав собственности на строение и земельный участок удовлетворил в связи с эксплуатацией имущества на протяжении более 15 лет.
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