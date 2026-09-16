Fed Hikes Rates For First Time Since July 2023, Signals 1 More Hike In 2026 Tl;dr: As the market expected, The Fed hiked rates by 25bps (for the first time since July 2023) despite a trend lower in CPI over the last three months.
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