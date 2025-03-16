США и Израиль планируют выселить жителей Сектора Газа в Африку

Стало известно, что они уже ведут переговоры об этом с Суданом, Сомали и Сомалилендом. Что вызывает большие вопросы, поскольку Трамп обещал палестинцам «красивое место», а Судан и Сомали явно не тянут на это с учетом того, что там кругом нищета, насилие и беззаконие.
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