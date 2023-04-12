NaukaTeh

47 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Святогор Князев
    Это что? Уже американцы пишут нам историю? И переводят с английского на русский через Гугл-переводчик? Я хуэю.....Понимая, что Кита...
  • Сергей Ипатов
    Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудреца (с)Накануне до сонно...
  • Алексей Лопаткин
    Ты хоть сам читал,что за белиберду написал?У данного автомат...

Меркава – самый странный танк современности: правда ли, что его придумали советские инженеры

Меркава – самый странный танк современности: правда ли, что его придумали советские инженеры

﻿﻿Слово «Меркава» на иврите означает «колесница». Древние израильтяне когда-то владели колесницами. Библия говорит, что у царя Соломона была тысяча таких «колесниц».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх