Меркава – самый странный танк современности: правда ли, что его придумали советские инженеры

Слово «Меркава» на иврите означает «колесница». Древние израильтяне когда-то владели колесницами. Библия говорит, что у царя Соломона была тысяча таких «колесниц».
Популярные статьи
- Понимая, что Китайская империя не успокоится, пока не изгонит их из своего тыла, Онуфрий Степанов и казацкий отряд принялись усиленно готовиться к встрече «дорогих гостей»
- Попасть во что-либо из такого оружия было очень сложно, как и удержать его от перекоса
- В течение более чем 40 лет, с 1946 по 1989 год, между Советским Союзом и Соединенными Штатами шла холодная война
Свежие комментарии