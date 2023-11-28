Вопреки всем договорённостям, музей в Амстердаме передал коллекцию скифского золота Украине.Негативно отнеслись в официальном Кремле к тому, что Нидерланды передали скифское золото, принадлежащее музеям Крыма, на растерзание киевского режима.
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