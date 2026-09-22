"Наш ангел-хранитель работает сверхурочно": как бойцы, рискуя жизнями, доставляют грузы на линию фронта

По мере развития ударных дронов и, как следствие, увеличения килл-зоны, логистика переднего края усложняется.
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