Власти Бельгии попросили граждан не есть рождественские елки

Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) выпустило предупреждение для граждан в преддверии завершения рождественских праздников, призывая не употреблять в пищу рождественские елки .
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