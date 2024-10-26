Богомаз: Силы ПВО в Брянской области уничтожили два дрона ВСУ

Глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима в ночь с субботы на воскресенье вновь попытались ударить по областной территории при помощи боевых дронов.
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